Shakespeare non è per tutti il libro thriller di Roberto Bassoli

Uscirà il 14 marzo in tutte le librerie e negli store digitali il nuovodi, “non è per”, edito da Santelli editore. Unche terrà i lettori con il fiato sospeso, tra le montagne dell’Alto Adige, il cuore dell’Africa e il Nord Europa, in una spirale di violenza, morte e vendetta.Le tranquille abitudini di Alfred Ploner, imprenditore altoatesino, vengono sconvolte dall’incontro con una spietata organizzazione criminale. Suo malgrado, Ploner si ritroverà coinvolto in una vicenda drammatica, dove un carico d’oro macchiato di sangue e gli effetti devastanti della vendetta saranno i protagonisti.Dalle vigne dell’Alto Adige alle strade di Bolzano, dai deserti africani alle città del Nord Europa: il romanzo diè un viaggio mozzafiato nel cuore del