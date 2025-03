Biccy.it - Shaila Gatta si sfoga: “Ecco perché ho perso contro Zeudi”

Ieri sera al Grande FratelloDi Palma esi sono giocate il terzo posto da finalista, ma la Miss Italia ha avuto la meglio con il 49%il 22% dell’amica. Subito dopo la puntata, la ballerina napoletana si è confrontata con Lorenzo Spolverato mostrando la sua vera reazione alla sconfitta e dicendosi sicura chevincerà questa edizione del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia la Notizia ha anche spiegato come mai secondo lei haquesto televoto.La teoria di: “non ho vinto io il posto da finalista”.durante l’ultima puntata ha fatto un’analisi sociologica della casa e ha diviso i gieffini in tre gruppi, i bianchi (Stefania, MariaVittoria e Jessica), i grigi (, Tommaso e Giglio) e i neri (, Lorenzo e Chiara): “I bianchi si espongono nel loro modo, i neri in un altro, mentre noi grigi analizziamo, valutiamo e non prendiamo parti per partito preso e non siamo“.