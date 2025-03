Bollicinevip.com - Shaila Gatta non è stata eletta finalista al GF, nella notte si sfoga: “È un fallimento”

delusa al Grande Fratello, la gieffina pensa di meritare la finaleZeudi è la terzadel Grande Fratello, cosa ha dettodopo la puntataDurante la 38esima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Zeudi Di Palma esi sono contese il terzo posto dama èla prima ad ottenerlo.al GF (Screen Mediaset Infinity)Dopo la diretta l’ex velina di Striscia la notizia si èta con Lorenzo Spolverato. Si è detta felice per l’amica ma non ha potuto negare il fatto di esserci rimasta male perché pensa di meritare anche lei la finale. Tra le varie cose ha detto: “Io me lo merito, ma spero che ci arriverò comunque. Sono contenta per lei, è una mia amica, però credo di meritarlo. Quello che ho sopportato e ho passato io qui dentro non l’ha passato nessuno”.