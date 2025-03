Sport.quotidiano.net - Settore Giovanile. L’U18 vince a Bergamo. Un solo punto per l’U17

Fine settimana ‘zoppo’ per quanto riguarda gli impegni delle formazioni deldell’Empoli, sia Under 16 che Under 15 hanno infatti osservato il proprio turno di riposo nei rispettivi campionati, ma comunque positivo per le due compagini che sono scese in campo. Partiamo dall’Under 18, ‘corsara’ acontro l’Atalanta. A decidere la sfida due reti nei minuti di recupero ad opera di Blazic e Chiuchiuini. Con questi tre punti gli azzurrini salgono a quota 32, portandosi a due lunghezze dall’ottavo posto del Sassuolo, ma il sesto che qualifica alla fase finale per il titolo resta ancora lontano ben dieci punti. Passiamo all’Under 17, che al Salaria Sport Village di Roma contro la Lazio dilapida un doppio vantaggio. Le reti dei gioielli azzurri Busiello e Blini, rispettivamente al 20’ e in avvio di ripresa avevano infatti illuso la squadra di Tonelli, che poi subisce la rimonta della Lazio: prima Polinari accorcia su rigore e poi Callarà firma il pari all’80’, e nel finale l’Empoli è pure fortunato con i laziali che colpiscono due legni.