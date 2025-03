Anteprima24.it - Settimana mondiale sul cervello: tavola rotonda a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) Campania e l’Associazione ADA di, in collaborazione con il Comune die la Società Italiana di Neurologia (SIN), organizzano unadal titolo “Ile l’Infanzia dell’Anziano: Consapevolezza e Prospettive Sociosanitarie – Una Responsabilità per il Futuro”. L’evento si terrà sabato 15 marzo alle ore 10:00 presso Palazzo Paolo V di.La, organizzata in occasione dellasul, vedrà la partecipazione di illustri relatori e rappresentanti delle istituzioni locali. Dopo i saluti della Presidente ADA, Fiorella Severino, e del Sindaco di, Clemente Mastella, ci saranno gli interventi dei relatori:Dott. Biagio Ciccone, Neurofisiopatologo, con un intervento su “La demenza: classificazione, diagnosi e terapia”Dott.