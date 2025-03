Bergamonews.it - Settimana di brutto tempo: prevista pioggia almeno fino a venerdì

Leggi su Bergamonews.it

La discesa dal nord Europa di aria fresca sul comparto mediterraneo alimenta la permanenza di una struttura depressionaria, che determina un conseguente richiamo di correnti umide da sud/ovest sull’Italia. Per tutta laassisteremo pertanto a una continua alternanza di nubi e piogge anche sulla nostra regione, con un nuovo fronte previsto in arrivo per il pomeriggio di oggi e un altro atteso nella giornata di giovedì che porterà i suoi effetti anche.Le temperature, dopo il calo nei valori massimi, non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate in particolar modo dalla copertura nuvolosa con valori diurni piuttosto contenuti. Le previsioni a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.Martedì 11 marzo 2025Previsto: al mattino nubi ovunque con deboli precipitazioni su Varesotto, Lario e alta pianura centro-occidentale; fiocchi di neve su Alpi e Prealpi oltre i 1500 metri.