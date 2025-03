Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Becky? Tornerà ma non so dirvi quando”

Lynch è ormai assente da quasi un anno, con la sua ultima apparizione che risale a maggio 2024. Lo scorso mese di gennaio, la irlandese è stata reinserita nel roster “attivo”, ma per il momento non ci sono indicazioni certe sul suo ritorno, soprattutto in questa Road To WrestleMania ormai nel pieno.ha parlato della situazione della moglie durante una recente intervista.“Non ha chiuso con il wrestling”Parlando ai microfoni di WFAN,ha parlato della situazione diLynch chiarendo che la moglie non si è affatto ritirata: “Si è dedicata ad altro. Qualche progetto televisivo. Si stata preparando per tornare. Non so, ma lo farà. Non si è ritirata, non ha mai usato questa parola. Ha dei progetti nel pro wrestling”. Insomma, resta solo da capire