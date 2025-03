Sport.quotidiano.net - Serie D. Sangiovannese derby di rimpianti. Cenci spreca, spicca Santeramo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilnumero 106 ha prodotto il bicchiere mezzo vuoto in casa della. Se da un lato c’è soddisfazione per aver interrotto lanegativa in queste sfide e conquistato, al tempo stesso, un punto che ha fatto muovere la classifica, dall’altro resta un pizzico di rammarico per alcune occasioni gettate al vento tra primo e secondo tempo che avrebbero dato ben altro lustro non soltanto alla giornata ma anche alla classifica, che complici alcuni successi delle dirette concorrenti come San Donato e Flaminia si è ulteriormente accorciata. Gridano vendetta le opportunità avute sui piedi di Nieri enel primo tempo, di un soffio alta sulla traversa la sua conclusione, come quella di Gaetani a inizio ripresa, bravissimo il portiere locale Testoni, oltre al colpo di testa die la ripartenza nelle battute finali dove, con un pizzico di egoismo, Rotondo non ha servito il pallone in profondità a un suo compagno che sarebbe stato solo soletto davanti all’estremo di casa.