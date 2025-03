Brindisireport.it - Serie D, previsto un turno di riposo per la Viareggio Cup: si torna in campo il 23 marzo

Leggi su Brindisireport.it

Arriva undiper il campionato diD. Il massimo campionato dilettantistico infatti si fermerà per lasciare spazio agli impegni della Rappresentativa Under 18 alla prossimaCup.Il campionato diD, girone H, tornerà dunque domenica 23con lo svolgimento.