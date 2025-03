Sport.quotidiano.net - Serie D. FolloGavo soddisfatto. Lo Sicco: "Bene così»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Due reti per tenere in vita il Follonica Gavorrano e tenere a distanza la zona playout. E con queste due reti Fabrizio Loè arrivato a quota 8 reti in campionato. Il capitano biancorossoblù è stato autore di una gara sontuosa nel derby della Maremma, coronato con una doppietta che ha permesso al Follonica Gavorrano di agganciare per due volte il Grosseto sul pari, 2-2 il finale a tempo quasi scaduto con un bolide dalla distanza. Il primo gol su rigore e il secondo con uno straordinario tiro da fuori sono il giusto coronamento di una gara sopra le righe del centrocampista. "E’ stata una bella partita, abbiamo giocato a viso aperto – dice il capitano –. Il Grosseto è una squadra compatta, loro sono stati bravi a chiudersi, noi siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Secondo me il pareggio è il risultato giusto.