Serie D. Cittadella, la salvezza a un passo. Con Gori sarebbe quarto posto

A 7 gare dalla fine del campionato la(in foto Sala) ha messo una seria ipoteca sull’obiettivo dichiarato a inizio anno, laal debutto in D. Il successo per 2-0 di Fiorenzuola, il quinto fuori casa per i biancazzurri, ha lanciato Aldrovandi e compagni al 6°, subito fuori dalla zona playoff (-10 dagli spareggi) e soprattutto ha aumentato a 9 punti il margine sulla zona calda. Una sorta di timbro sulla catea, in attesa che arrivi anche il timbro della matematica. È innegabile come col rientro della lungadi infortunati la stagione dellaabbia di nuovo svoltato, un upgrade favorito anche dal successo a tavolino sullo Zenith che ha ribaltato l’unica gara davvero ’steccata’ sotto la gestione di Mattia, finita 0-3 sul campo. Conla, pur fra alti e bassi, ha trovato unche proiettato sulla stagione varrebbe i playoff: nelle 12 gare della sua gestione, infatti, sono arrivati 20 punti (1,66 di media) e se il campionato fosse cominciato dopo la sconfitta di Ravenna che costò la panchina a Salmi la squadra del patron Galassiniquarta in classifica: meglio nello stesso periodo hanno fatto solo le due imprendibili Forlì e Ravenna, rispettivamente con 33 e 32 punti, poi subito dietro l’altra corazzata Pistoiese con 27 punti in queste 12 giornate, seguita dae Tau appaiate al 4°a quota 20.