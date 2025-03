Sport.quotidiano.net - Serie C. L’U23 rossonera richiama Camarda. Oggi complicata trasferta a Pineto

Per il Milan Futuro da qui alla fine della stagione saranno tutte finali. A partire dalla duradipomeriggio (18.30) contro ilsettimo in classifica. In Abruzzo i rossoneri, reduci dal pari interno col il Perugia, cercano quei tre punti che mancano dall’1 febbraio per dare respiro alla classifica. La penalizzazione (momentanea) assegnata alla Lucchese ha permesso al Milan - attualmente penultimo - di accorciare notevolmente sul sedicesimo posto, ma in ogni caso ora prima di pensare ai play out serve fare punti per evitare la retrocessione diretta. Il neo-tecnico Oddo (un punto nelle prime due uscite in panchina) dovrebbe affidarsi ancora a Francesco. Il giovane attaccante, che ieri ha compiuto 17 anni, salvo sorprese dovrebbe essere convocato per la terza volta di fila inC.