Serie C Il Carpi in campo ad Arezzo con un tris di novità Serpini | Vietato abbassare ora la guardia

"Sarebbe da pazzi scalare una marcia indietro proprio adesso". Il pilota Cristianvuole spingere sul gas del suo, atteso stasera alle 18,30 addal turno infrasettimanale. Il successo sulla Vis Pesaro (foto) ha lanciato i biancorossi a -1 dai playoff e la sfida con la sesta della classe è un banco di prova per le ambizioni del. "L’ha più qualità ma ti lascia più giocare rispetto alla Vis – le sue parole – viene da tre vittorie di fila e con Bucchi gioca sempre con 5 giocatori offensivi. La squadra sa che non può sollevare il piede dal gas dopo la bella vittoria di venerdì e mi aspetto una prestazione all’altezza". Il tecnico ha ancora molto dubbi dopo la rifinitura, svolta ieri al "Cabassi" sotto gli occhi anche del presidente Lazzaretti. "Ho ancora tante valutazioni da fare – spiega – perché Fossati non sta ancora benissimo, Amayah è Mandelli non hanno entrambi i 90’ dopo tre giorni dalla gara, farò un po’ di cambi, penso 2 o 3ma ho ancora un paio di dubbi.