Serie B e C femminile. Vittoria al fotofinish per Faenza. Capra Team alla fase a orologio

alper ilBasket Project che supera 62-60 (20-7; 34-30; 50-42) la BSL San Lazzaro, rilanciandosi nelle prime otto posizioni. Decisivo è il tiro libero di Cavassi segnato a pochi secondo dfine, che blocca il recupero delle bolognesi portatesi dal 56-61 al 60-61 nell’ultimo minuto. Nel prossimo turno le faentine giocheranno sabato alle 21 a Ferrara con la Vis Rosa. Lo stesso gruppo di giocatrici sarà impegnato anche nella finale del campionato Under 19 dove in palio ci sarà il titolo regionale. La sfida è con le Basketball Sisters Modena che giocheranno in casa l’andata domani, mentre il ritorno sarà al PalaBubani mercoledì 19 marzo: entrambe le gare si giocano alle 18.30. Il tabellino di: Panzavolta 5, Babini 4, Cavina 2, Cavassi 16, Ciuffoli C. 7, Mazzoni ne, Minguzzi, Scekic 12, Rotaru, Onyekwere 3, Bernabè 2, Ciuffoli E.