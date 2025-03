Rompipallone.it - Serie A, rivoluzione clamorosa: ecco l’annuncio

Leggi su Rompipallone.it

LaA è pronta per unache cambierebbe ancor di più il modo di giocare a calcio in Italia.Il campionato diA è continuamente aperto alle innovazioni a cui prendono parte i top campionati. Quello italiano è ovviamente una delle migliori leghe d’Europa ma anche tra le più prestigiose nel mondo e quindi si deve far vedere all’altezza da tutti gli appassionati. Italiani e non. In arrivo una nuova proposta rivoluzionaria.Arriva il Var a chiamata inA, le ultimeIl Presidente di LegaA, Ezio Simonelli, ha rilasciato oggi un`intervista alla trasmissione radiofonica “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento. “Il Var a chiamata piace anche all`AIA, che recentemente ha dichiarato di essere favorevole. Dopodiché non è una cosa che può decidere il calcio italiano, è l`IFAB l`organismo preposto a queste modifiche e qualche giorno fa il nostro responsabile competizioni, Andrea Butti, è entrato a farne parte come membro del Football Advisory Panel.