Serie A e Supercoppa 2025 2026 possibili clamorose novità per quanto riguarda la prossima stagione | le ultime

di RedazioneA e, potrebbero essercicome date e come formula: leCi potrebbero essere significativeriguardo alla, in particolare perattiene alle date e alla modalità dellaItaliana. Il Corriere dello Sport espone tutti i punti interrogativi che rimangono da risolvere.IL CORRIERE DELLO SPORT – Sembrava tutto fatto per la scelta del 23 agosto come data d’inizio del prossimo campionato diA, ma il consiglio di Lega ieri ha preferito rimandare la decisione, probabilmente alla fine di aprile, una volta conosciuto l’esito delle semifinali di Coppa Italia. Da Bologna-Empoli e Inter–Milan, infatti, usciranno non solo le due finaliste del torneo ma anche due qualificate allase venisse confermata la final four.