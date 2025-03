Spazionapoli.it - Serie A, arriva la sentenza del Giudice Sportivo: il provvedimento riguarda Venezia-Napoli

ta ladel: uno dei provvedimenti notificati in vista della prossima giornata del campionato diA,anche la sfida tra.Archiviata la vittoria contro la Fiorentina, che ha rilanciato ilin piena lotta per lo Scudetto, in casa azzurra si pensa alla prossima sfida del campionato diA, in programma per domenica, alle ore 12:30, contro il. Da Castel Volturno sembranore notizie confortanti sulle condizioni di David Neres, che sembra mettere nel mirino il rientro tra i convocati per la partita in questione. Sembra trapelare un cauto ottimismo anche per Scott McTominay, uscito non al melgio in occasione dell’ultimo match di campionato.Intanto,no novità anche per i lagunari. In queste ore èta ladel, che ha ufficializzato l’assenza di un calciatore di mister Eusebio Di Francesco nella sfida contro i partenopei, con questi ultimi che cercheranno di approfittare della differenza di valori in campo per ritornare alla vittoria anche in trasferta.