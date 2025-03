Sololaroma.it - Serie A, 28ª giornata: lotta scudetto, corsa europea e salvezza ancora aperte

Tra venerdì 14 marzo e domenica 16 marzo si giocherà la 29ªdiA, con il campionato che entra nella fase cruciale. La classifica è in continua evoluzione, con la Juventus che potrebbe rientrare nellainsieme a Inter, Napoli e Atalanta. Anche laai posti europei è apertissima, con la Roma di Ranieri in rapida ascesa, mentre la battaglia per non retrocedere coinvolge 7 squadre per due postiincerti, difficile ipotizzare la risalita del Monza.Uno dei match più attesi del weekend è la sfida “romantica” per i tecnico Ranieri tra la Roma e il Cagliari. I giallorossi sono una delle squadre più in forma del campionato, grazie a un rendimento impressionante nel girone di ritorno: 23 punti conquistati su 27 disponibili e imbattibilità che dura dal 15 dicembre.