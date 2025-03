Liberoquotidiano.it - Sergio Mattarella si sfila: niente Quirinale per Elon Musk, cosa è successo

Leggi su Liberoquotidiano.it

sembra credere cheabbia un ruolo decisivo nella scelta di adottare (o no) il sistema di comunicazione satellitare Starlink. Così, quando sul social network X un utente ha scritto che il capo dello Stato italiano «sta cercando di sabotare un accordo del governo con Starlink per ragioni politiche», il multimiliardario nato a Pretoria, proprietario di Starlink (e di X), gli ha risposto che «sarebbe un onore parlare con il presidente». Era l'8 marzo e la vicenda sembrava destinata a non avere seguiti, ma Matteo Salvini ieri ha provveduto a dargliene uno: il leader della Lega e vicepremier è intervenuto per dire che quello tra i due «sarebbe un incontro stimolante». Ribadendo, poi, che «se Starlink connette mezzo mondo, non vedo perché la sinistra debba dire pregiudizialmente di no».