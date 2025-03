Serena Mollicone la Cassazione riapre le speranze della famiglia | disposto l’appello bis

Leggi su Open.online

Ci sarà un nuovo processo di appello per il delitto di Arce in cui morì. Lo hanno deciso i giudici diaccogliendo l’istanzaProcura generaleCorte d’Appello di Roma contro l’assoluzione dell’ex comandantecaserma di Arce, Franco Mottola,moglie Anna Maria e del figlio Marco che erano accusati dell’omicidio avvenuto nel giugno del 2001 nel centro del Frusinate. «Il mio pensiero va a mia sorella che non rivedrò più nella mia vita così come mio padre. Noi confidiamo nella giustizia che attendiamo da 24 anni. Da oggi abbiamo speranza», ha commentato Consuelo, sorellaragazza uccisa. «Siamo veramente soddisfatti, oggi è il primo passo verso la giustizia che lasta attendendo ormai da 24 anni», ha detto l’avvocato di parte civile Anthony Iafrate dello Studio Salera che da anni segue Consuelo