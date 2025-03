Thesocialpost.it - Serena Mollicone, il procuratore generale della Cassazione chiede un nuovo processo di appello

Leggi su Thesocialpost.it

La Corte diè attesa oggi a una decisione cruciale nelper l’omicidio di, la giovane di Arce uccisa nel giugno 2001. Il sostitutoha chiesto l’annullamentosentenza di assoluzione e und’per il maresciallo Franco Mottola, sua moglie Annamaria e il figlio Marco.Leggi anche: Omicidio di Chiara Poggi: dopo 18 anni unindagato a GarlascoLa richiestaprocuraSecondo l’accusa, la sentenzaCorte d’Assise d’di Roma presenta un “macro vizio” nella motivazione ed è definita dal pg come “totalmente carente” e con un “atteggiamento pilatesco”. In particolare, non sarebbe stata adeguatamente valutata la presenza dinella caserma di Arce la mattinasua morte, né sarebbero stati considerati in maniera unitaria una serie di indizi.