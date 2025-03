Ilfattoquotidiano.it - Serena Mollicone, il pg della Cassazione chiede l’annullamento della sentenza di assoluzione dei Mottola

“Nessuna prova contro i. Se ci sono lo dirà la”. Era questo in sintesi il ragionamento dei giudiciCorte d’assise d’appello di Roma che avevano assolto gli imputati per la morte di. E oggi il pgSuprema corte ha chiesto “die un nuovo processo di appello per il delitto di Arce” a carico dell’ex comandantecaserma di Arce, Franco, la moglie Anna Maria e il figlio Marco accusati dell’omicidioragazza avvenuto nel giugno del 2001 nel centro del Frusinate. Nel corso del suo intervento il rappresentante dell’accusa ha affermato di “condividere e sostenere il ricorsoprocura generale di Roma” contro unache presenta “plurime violazioni di leggi”. Motivazioni di 59 pagine in cui i magistrati scrivevano: “Il convincimento dei giudici non può e non deve fondarsi sui sondaggi o sugli umori popolari e non può escludersi che le prove, invece, ci siano, e che questo Collegio non abbia saputo valorizzarle e questo lo dirà, eventualmente, la Suprema Corte”.