Sequestro da 3 milioni all'autista di Matteo Messina Denaro: l'operazione della Guardia di Finanza

Gestiva un patrimonio di oltre 3di euro Giovanni Luppino, l’autista diarrestato con il boss dai carabinieri il 16 gennaio 2023 a Palermo. Non era solo l’accompagnatore ma anche un imprenditore agricolo impegnato nella produzione dell’olio. Questa mattina i finanzieri del comando provinciale di Palermo gli hanno sequestrato aziende, immobili, auto e conti correnti per un valore complessivo di oltre 3di euro. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione. Un anno fa Luppino è stato condannato con rito abbreviato a 9 anni e due mesi per favoreggiamento aggravato. Durante le indagini è emerso che Luppino e la sua famiglia erano proprietari di due società operanti nel settorecoltivazione, lavorazione e conservazione di frutti oleosi, frutta e ortaggi a Campobello di Mazara (TP), 7 immobili (appartamenti e terreni), a Campobello di Mazara e Castelvetrano (TP), 3 rapporti bancari e un autoveicolo per un valore complessivo stimato in oltre 3di euro.