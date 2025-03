Ilfattoquotidiano.it - Sequestrati beni per tre milioni di euro all’ultimo autista di Matteo Messina Denaro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un patrimonio di oltre tredi, tra conti bancari e immobili, è stato confiscato a Giovanni Luppino, noto per essere stato l’ultimodi. Il provvedimento, eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Palermo su disposizione del Tribunale di Trapani , arriva a seguito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia. Luppino, arrestato dai carabinieri del Ros il 16 gennaio 2023 nei pressi della clinica La Maddalena di Palermo, dove aveva accompagnato il capomafia per un ciclo di chemioterapia, è stato condannato in primo grado a 9 anni e 2 mesi di reclusione. Secondo gli inquirenti, l’uomo non si sarebbe limitato a fornire supporto logistico al boss di Cosa nostra, ma avrebbe avuto un ruolo attivo nel finanziamento della sua latitanza.