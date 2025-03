Nerdpool.it - SEMBRANO UOMINI di Fabrice Tassel: recensione

Quarto romanzo del giornalista e scrittoreè un noir edito Carbonio Editore intimo ed elegante, che racconta i delicati ingranaggi psicologici della vita di coppia. TramaIn un paesino della Bretagna dove si erano da poco trasferiti per iniziare una nuova vita, Anna e Thomas Sénéchal hanno perso il figlio Gabi, di soli dieci anni, annegato sotto gli occhi del padre che nulla ha potuto contro le onde del mare in tempesta. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, ma a un anno di distanza dai fatti la giudice Dominique Bontet si ostina a non voler chiudere il dossier: qualcosa le fa pensare che la morte del bambino non sia stata solo un tragico incidente.In parallelo Dominique segue un altro caso: quello di Iris Le Bihan, vittima di violenza domestica, che finalmente ha trovato il coraggio di denunciare suo marito Patrice.