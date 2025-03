Fanpage.it - “Se vi sentite svenire in sala parto, seguite queste indicazioni”: i consigli del medico ai futuri papà

Non è poi tanto insolito che il partner svenga in, vedere tutto quel sangue e sapere che la propria compagna soffre non è semplice. Il dottor Darien Sutton ha suggerito delle tecniche per evitare di perdere i sensi o, quanto meno, di farsi male.