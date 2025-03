Gqitalia.it - Se San Marino vince l'Eurovision 2025, dove lo mette l'ESC successivo?

All’indomani dell’annuncio ufficiale che Gabry Ponte rappresenterà Sanall’Song Contestcon Tutta l’Italia - già sigla di Sanremo- sorge un quesito tanto lecito quanto surreale: se Sanssere,potrebbe ospitare l’evento? Come da regolamento, infatti, il paese vincitore dell’ESC è tenuto ad organizzare l’edizione successiva.Perché se c’è una cosa che la più antica Repubblica del mondo non ha, è uno spazio adatto a contenere un evento che richiama decine di migliaia di spettatori, troupe televisive e impianti scenografici più imponenti di un'installazione di Christo. Insomma, se Sansse davverore, potrebbe ritrovarsi nella stessa situazione dell’Islanda nel filmSong Contest: La Storia dei Fire Saga con Will Ferrell,il timore di portare l’evento in patria supera la gioia del trionfo.