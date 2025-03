Ilnapolista.it - «Se Osimhen fosse andato al Fenerbahçe invece che al Galatasaray, il campionato sarebbe finito da un pezzo»

Haluk Yürekli è un noto giornalista sportivo turco, specializzato nel. Durante la puntata di 433, podcast turco di approfondimento calcistica, ha parlato di Victore della sua importanza per il.«Se dovessi riassumere tutto in una sola parola, direi che la cosa più determinante è la sua passione. Io non ho mai visto un giocatore che in così poco tempo abbia mostrato una tale attaccamento. Non l’ho mai visto in nessun altro giocatore finora. Questo giocatore ha una passione professionale enorme, senza dubbio. Se non avesse una passione così grande, ieri avrebbe pulito pure la maglia prima di andare via. Lui vuole giocare in ogni partita, ha una grande passione. È un giocatore pazzesco, un supereroe. Sta cercando di non perdere nessuna partita, e durante il match, per 90 minuti, fa di tutto.