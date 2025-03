Formiche.net - Se Ocalan salva la Siria dallo schema dei colonialisti. L’analisi di Cristiano

La notizia che puòre ladall’autodistruzione è arrivata a tarda ora il 10 marzo: accordo quadro tra il governo centrale di Damasco, dell’islamista al Sharaa, e i curdi, l’islamista al Sharaa riconosce i diritti dei curdi come anima costitutiva della nuova. Il discorso recentemente pronunciato dache ha chiesto ai suoi di porre termine alla lotta armata ha cambiato il quadro e consentito ai suoi di intravedere una cultura nuova, ma per capire cosa è successo di terribile con i massacri comunitari, a danno degli alauiti, dobbiamo guardare indietro e trovare così il modo per capire come questo accordo possa portare tutti avanti.C’è un metodo di governo che il colonialismo, francese, ha elaborato nei territori siro-libanesi: questo metodo parteslogan di Napoleone, “un soffio di mitragliatrice”, che sa di stragismo e si basa però su un’idea non certo nuova, ma dai francesi al loro tempo, a inizio Novecento, applicata minuziosamente e cinicamente e che si può riassumere con un detto famoso: divide et impera.