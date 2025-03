Ilgiornaleditalia.it - "Se non ti riarmi vieni invaso e muori", il meme che prende in giro l’Ue e Draghi basato su frase cult dell’ex premier: “Non ti vaccini, ti ammali, muori"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'Ue soffia su una guerra inesistente, quella tra Bruxelles e la Russia e non è raro imbattersi indi questo tipo che hanno lo scopo dire alla leggera un tema molto pesante "Se non ti". È questo ilche gira in questi giorni sul web e che potrebbe a