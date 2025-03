Se ne va dal Napoli | pazzesco Conte annuncio in diretta

Leggi su Sportface.it

Dopo il successo sulla Fiorentina, ilha risposto a dovere alla vittoria dell’Inter sul Monza. Però non è sempre oro quel che luccica e le cose in casanon si mettono bene per mister. Ilè in piena corsa per il titolo, con l’Inter nel mirino e la voglia di riconquistare lo scudetto. La squadra di Antonioha dimostrato carattere nelle ultime uscite, restando attaccata alla vetta e mantenendo viva la speranza. Eppure, fuori dal campo, il clima è tutt’altro che sereno. I rapporti trae Aurelio De Laurentiis sono sempre più tesi. Il tecnico chiede rinforzi per il futuro, ma le strategie societarie non sembrano andare di pari passo con le sue ambizioni. La cessione di Kvaratskhelia, avvenuta a gennaio, potrebbe aver incrinato rapporti già tesi.vuole una squadra competitiva per affrontare anche l’Europa al massimo livello, ma senza investimenti adeguati, il suo futuro in azzurro appare tutt’altro che scontato.