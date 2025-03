Ilfattoquotidiano.it - Se avere un’Europa unita vuol dire diventare simili agli Usa, io dico no

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutti ache: “Ci vorrebbe l’Europa!”, “Se ci fosse l’Europa!”, “Facciamo una manifestazione per l’Europa”.Ma siamo sicuri che uno Stato sovranazionale europeo sarebbe così utile per la nostra vita? Quegli aspetti di stato sovranazionale che possiede ora l’attuale Comunità Europea non sono tutti così edificanti. In primo luogo è emersa nei decenni una volontà di potenza attraverso l’inglobamento di sempre nuove nazioni (a suon di euro elargiti). In secondo luogo esiste un senso di superiorità verso gli altri che non lascia per nulla tranquilli. “Noi siamo quelli giusti, noi siamo quelli bravi” sembrano semprei capi delle istituzioni comrie. Se interveniamo in Kosovo e In Libia lo facciamo per motivi umanitari. Se ci fosse l’Europa, che tanti vagheggiano, ora sarebbe immersa fino al collo in una guerra per annettersi il nuovo territorio Ucraino.