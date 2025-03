Lettera43.it - Scuola, le linee guida: latino alle medie, classici da leggere ma anche Harry Potter e Stephen King

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato le nuove indicazioni nazionali per laprimaria e secondaria di primo grado, introducendo importanti cambiamenti nei programmi di studio. Tra le principali novità figura l’insegnamento deldalla seconda media, concepito non come materia obbligatoria, ma come strumento per «comunicare e rafforzare la consapevolezza della relazione storica che lega la lingua italiana a quella latina». Inoltre, viene rafforzato l’insegnamento della grammatica, considerata essenziale per «, scrivere e fare di conto», con un’enfasi particolare sulla correttezza linguistica e formale, che secondo il documento ministeriale contribuisce a sviluppare «un positivo autocontrollo che perdura per tutta la vita».Le novità sul fronte letterario: sì agli horror e alla fantascienzaSul fronte letterario, le nuovemirano a rendere la lettura più coinvolgente per gli studenti, suggerendo una selezione variegata di testi che include non solo romanzi tradizionali, mafumetti, graphic novel e canzoni.