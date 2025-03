Thesocialpost.it - Scuola, Harry Potter e Stephen King alle medie: il Ministero dà la scossa ai programmi

Leggi su Thesocialpost.it

Ildell’Istruzione ha diffuso oggi il testo aggiornato elaborato dalla Commissione incaricata di definire le “Nuove indicazioni per ladell’infanzia e primo ciclo di istruzione 2025”. Questo documento, ora disponibile online, rappresenta la base per un ciclo di consultazioni che coinvolgerà associazioni professionali, genitori, studenti e sindacati della. L’obiettivo è arrivare alla sostituzione delle attuali indicazioni curriculari, in vigore dal 2012, a partire dall’anno scolastico 2026/2027.Lettura e nuovi approcci didatticiUno dei punti centrali del documento è l’importanza della lettura. “Affinché gli studenti sviluppino una familiarità con i libri”, si legge nel testo, “è essenziale che gli insegnanti incoraggino la lettura integrale di almeno due libri all’anno, anche con momenti condivisi in classe o in biblioteca”.