Scully Effect cos’è l’effetto Scully che ha ispirato le ragazze cresciute con X-Files

Dana, l’agente dell’FBI interpretata da Gillian Anderson, ha a suo modo segnato una svolta nella cultura pop, influenzando un’intera generazione di donnecon X-, una delle serie più amate degli anni ’90.Andata in onda dal 1993 al 2002, la serie sci-fi è stata, nel suo modo di dipingere i protagonisti principali, decisamente innovativa, in primis, ad esempio, capovolgendo il tradizionale dualismo uomo/donna, che vuole riservati ai protagonisti uomini i tratti di razionalità e quelli di emotività alle controparti femminili. Nel caso di Mulder eera proprio la seconda la più riflessiva e meno impulsiva della coppia, e questa è stata, senza dubbio, una delle principali novità apportate dal creatore Chris Carter.Ma c’è di più, nel personaggio di Dana, che ha lasciato tratta nelle spettatrici, tanto da dar vita a quello che oggi è conosciuto come Effetto: mai trascurata e sempre ben pettinata, l’agente interpretata da Anderson non ha mai però puntato sulle qualità estetiche, nessuna sua scena “sexy” è mai stata al centro di alcun frame, e nell’intera serie non si è mai fatta minimamente menzione all’avvenenza o alla bellezza della protagonista femminile, apprezzata anzi per dedizione, competenza e autocontrollo.