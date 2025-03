Ilrestodelcarlino.it - Scritte contro la polizia: "Pronti a denunciare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Atto vandalico e rabbia ieri per la scritta comparsa al Parco del Sole a Borghetto dove la mano di qualcuno ha scritto frasii poliziotti. Quanto accaduto non è passato inosservato al sindaco di Monte San Vito, Thomas Cillo, che ha già annunciato che presenterà una denunciaignoti. "Questo ’attacco d’arte’ – dice il primo cittadino – rinvenuto oggi (ieri, ndr) si trova al Parco del Sole a Borghetto ed è ovviamente stato perpetrato da qualcuno che non nutre particolare simpatia verso le Forze dell’Ordine. Oltre a manifestare profondo sdegno verso quanto avvenuto, non solo per le modalità e per l’evidente contenuto diffamatorio del testo e oltre a manifestare piena solidarietà verso tutte le Forze dell’Ordine, annuncio che domani (oggi) mi recherò dai Carabinieri per sporgere formale denuncia.