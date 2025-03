Thesocialpost.it - Scosse di terremoto nella notte in Italia: tanta paura all’improvviso

Continua a tremare la terra in: alcunedisono state avvertite dalla popolazione dei Campi Flegrei. La più intensa è stata registrata dai sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 03.04, di magnitudo 3.0, con epicentro alla Solfatara e ipocentro a due chilometri di profondità.Leggi anche: Nuova ondata di maltempo sull’: piogge forti e neve, le regioni a rischioCirca quaranta minuti dopo, una seconda scossa di magnitudo 2.3 con lo stesso epicentro e alla stessa profondità ha nuovamente messo in allarme gli abitanti della zona.Il nuovo sciame sismico è iniziato alle 02.57. I cittadini più vicini all’epicentro hanno sentito accompagnare il sisma da forti boati. In molti si sono svegliati nel cuore dellapercependo lecome prolungate nelle diverse zone di Pozzuoli, ad Arco Felice e Monterusciello per esempio, a Bacoli, Quarto e nei quartieri occidentali di Napoli, Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo.