Scopriamo l’autobiografia e il memoir Un viaggio dentro le nostre emozioni

La classe 1ªA della scuola secondaria di primo grado è diventata il luogo dove le esperienze di vita si intrecciano con la voglia di crescere, di scoprire e di esplorare il mondo che ci circonda. Noi ragazzi stiamo vivendo un periodo di transizione, di cambiamento e, allo stesso tempo, di grande apertura mentale. In questo contesto, è stato interessante riflettere su come, tra le molteplici attività didattiche, la scrittura creativa si proponga come una delle esperienze più coinvolgenti e formative. Tra le varie forme di scrittura, una delle più potenti e affascinanti è sicuramentee il. Nel nostro caso, abbiamo avuto la fortuna di partecipare a un’attività che ci ha permesso di immergerci nella scrittura autobiografica e nel genere del, cercando di raccontare lestorie personali, ma anche di capire come gli altri percepiscono la nostra vita attraverso i ricordi.