Tvzap.it - Scoppia incendio in un palazzo a 6 piani: abitanti in fuga dalle fiamme

Leggi su Tvzap.it

in una 6in– Unè divampato in una palazzina al civico 22 di via Fratelli Rizzardi a Milano (zona Bonola) nel pomeriggio di oggi, martedì 11 marzo 2025. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale con sei mezzi. Due persone sono rimaste intossicate, ma non sarebbero in pericolo di vita. ( dopo le foto)Leggi anche: Chiara Poggi, svolta clamorosa nel caso: chi è indagato per omicidioLeggi anche: Franco era sparito ieri pomeriggio: poco fa è arrivato il drammatico annuncioin una 6inUnè divampato in una palazzina al civico 22 di via Fratelli Rizzardi, nella zona Bonola di Milano, nel pomeriggio di martedì 11 marzo.