Scontro in Consiglio Comunale: la maggioranza abbandona l'aula durante la mozione antifascista

L'Aquila -la discussione sulladi condanna per lo striscione "Antifascismo = Mafia" esposto al Convitto Nazionale "D. Cotugno", laconsiliare hato l', evitando il voto. Ildell'Aquila è stato teatro di tensioni politiche il 10 marzo 2025, quando lahato l'la presentazione di unadi condanna per lo striscione "Antifascismo = Mafia" esposto al Convitto Nazionale "D. Cotugno". La, proposta dalla consigliera Simona Giannangeli di L'Aquila Coraggiosa e co-firmata da Stefania Pezzopane, mirava a esprimere solidarietà alla dirigente scolastica Serenella Ottaviano, al corpo docente e agli studenti dell'istituto coinvolto. Inoltre, il documento invitava il sindaco e la giunta a condannare l'accaduto e a intraprendere azioni concrete contro organizzazioni neofasciste come CasaPound Italia, responsabile di una nota offensiva nei confronti della dirigente scolastica.