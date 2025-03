Trevisotoday.it - Scontro contro un'auto, motociclista ferito: trasportato in elicottero al Ca' Foncello

Grave schianto in mattinata, intorno alle 11, in via Postumia a Rustignè di Oderzo. Un uomo, in sella ad una moto, si è scontratouna Lancia Y ed è stato disarcionato dal mezzo, finendo sull'asfalto. Ilè stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e