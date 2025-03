Lanazione.it - Scontri sull’autostrada, 14 Daspo per gli ultras di Perugia e Lucchese

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 11 marzo 2025 – Dopo la guerriglia in autostrada, arrivano i provvedimenti. Il Questore di Lucca ha emesso 14nei confronti di 6 sostenitori lucchesi e 8 perugini di età compresa tra i 18 e i 64 anni. La decisione arriva in seguito aviolenti verificatisi il 23 febbraio scorso lungo l’A12, presso l'area di servizio Versilia Est. Glisi trovarono faccia a faccia sulla corsia di accelerazione: i lucchesi stavano viaggiando verso lo stadio di Sestri Levante su alcuni minivan, mentre i perugini, diretti a Chiavari, li attendevano già sul piazzale. Lo scontro, avvenuto intorno alle 16, rese necessario l'intervento della polizia stradale che, per motivi di sicurezza, dovette chiudere temporaneamente il tratto autostradale in direzione nord per prevenire incidenti. “Preso a sprangate in testa”: un arresto e denunce per la guerriglia fra tifosi in A12 Le indagini condotte dalla Digos di Lucca, in collaborazione con quella di, mirano a delineare le responsabilità individuali.