Sci alpino, Marco Odermatt sulle orme di Hermann Maier fra "triple 20" e 'repeat' del 'three-peat'

si appresta a festeggiare la conquista della quarta Coppa del Mondo assoluta di sci. Il ventisettenne svizzero non ha avuto sostanzialmente alcun rivale nella classifica generale, dove troneggia con un vantaggio immenso sull’avversario più prossimo. D’altronde, se si eccelle in tre specialità su quattro, è evidente come di rivali ve ne possano essere ben pochi.Al riguardo, nei giorni scorsi, il fenomenale rossocrociato ha conseguito un traguardo rimarchevole. È diventato il secondo atleta della storia a sommare almeno 20 podi in discesa libera (21), supergigante (25) e gigante (40). Sinora, l’unico ad aver realizzato un triplo-20 nelle specialità differenti dallo slalom era stato(25 in discesa, 38 in super-G e 28 in gigante).A questo punto, per, l’obiettivo è alzare ulterinte l’asticella e diventare il primo a fare tre volte 30.