Sci alpino, l’Italia può vincere la Coppa per le Nazioni femminile! Sarà volata con la Svizzera

Si preannuncia unafinale sul filo di lana tra Italia eperla classifica perdelladel Mondo 2024-2025 di sci. Quando mancano due tappe ed un massimo di sette gare al termine della stagione (una discesa e due superG a La Thuile, poi le Finali di Sun Valley), azzurre ed elvetiche sono separate infatti solamente da 7 punti.3509, Italia 3502. Estremo equilibrio dunque tra due delle superpotenze del Circo Bianco, mentre l’Austria è terza con 3125 punti e non potrà replicare il trionfo di un anno fa nella Nations Cup. Federica Brignone e compagne stanno facendo la differenza nella velocità e sono prime anche in gigante, ma pesano i pochi punti raccolti in slalom.Per rendere l’idea, la selezione elvetica ha totalizzato sin qui 1307 punti tra i pali stretti contro i 212 della nostra Nazionale.