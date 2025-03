Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Lara Gut-Behrami a La Thuile. Una vittoria in discesa 9 anni fa

Siamo pronti per vivere il rush finale della stagione. Mancano, infatti, solamente due fine settimane di gare al termine della Coppa del Mondo di scifemminile 2025 e la corsa verso la Sfera di Cristallo è sempre più rovente. Siamo pronti per vivere il weekend di La(Valle d’Aosta) nel quale vivremo 3 prove veloci che metteranno sul piatto punti pesanti.Si annuncia una nuova sfida tra Federica Brignone eGut-. Quali sono idella svizzera sulla pista valdostana? La prima gara della ticinese sulla pista italiana fa rima con. Successo amplissimo infatti nelladel 19 febbraio 2016 conGut-che vince con un vantaggio di ben 1.02 sull’austriaca Cornelia Huetter, mentre il podio è completato da Nadia Fanchini a 1.03.Il secondo appuntamento della elvetica a Laarriva nella giornata successiva con la secondachiusa però in undicesima posizione.