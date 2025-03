Oasport.it - Sci alpino, cancellata la prima prova di discesa a La Thuile. A rischio tutte le gare

Nientecronometrata difemminile a La, in Valle d’Aosta. L’appuntamento della Coppa del Mondo di sciprevede tre impegni per le donne-jet in questo week end: una(13 marzo) e due superG (14-15 marzo), col primo che recupera quello non disputato a St. Moritz. Il traning n.1 è saltato per le poco favorevoli condizioni meteorologiche.Ancoradella ricognizione delle atlete, che avrebbero dovuto iniziare dalle 11.00, Peter Gerdol e il suo staff hanno deciso di annullare laodierna per la tanta neve caduta nelle ultime ore. Domani è prevista la seconda (ore 11.00) e si spera che si possa disputare. Nel caso in cui ci fosse anche la cancellazione del secondo “allenamento” allora lain programma tra due giorni non ci sarà.Secondo le previsioni, la neve dovrebbe continuare a monopolizzare la scena tutta la settimana e quindi è prevedibile che vi possano essere delle variazioni nel programma.