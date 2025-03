Laprimapagina.it - Schizofrenia e altri disturbi psicotici

Lasono condizioni psichiatriche gravi che colpiscono la mente, alterando profondamente la percezione della realtà, il pensiero e il comportamento di chi ne è affetto. Questisono tra i più complessi e difficili da comprendere, sia per i pazienti che per le loro famiglie, poiché spesso comportano una significativa disconnessione dalla realtà, influenzando gravemente la qualità della vita. Sebbene lapossano variare in intensità e manifestazioni, hanno tutti in comune un impatto significativo sulle funzioni cognitive ed emotive.Laè uno deipiù noti e, purtroppo, anche uno dei più fraintesi. Si manifesta tipicamente con sintomi che possono essere suddivisi in tre categorie principali: sintomi positivi, sintomi negativi e sintomi cognitivi.