Palermotoday.it - Scatta lo sciopero ad oltranza dei rider: "Basta mortificare la dignità dei lavoratori"

Leggi su Palermotoday.it

Parte giovedì (13 marzo) loaddeipalermitani per chiedere migliori condizioni di lavoro. La protesta è stata indetta all'assemblea organizzativa con ipalermitani delle piattaforme digitali di food delivery, che si è svolta in via Emerico Amari, nella sede di Mc.