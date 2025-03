Anteprima24.it - ‘Sarto per Signora’, lo spettacolo del Gruppo Teatro Casa di Giuseppe

Tempo di lettura: 3 minutiIl “di” torna alla ribalta con una nuova produzione dal titolo “Sarto per Signora”, liberamente ispirato a una pièce teatrale di George Feydeau.La commedia in tre atti per la regia di Mariarosaria Preziosi, si terrà venerdì alle 20.30 nel salone “Sacro Cuore” presso la parrocchia dei padri Cappuccini in via Meomartini 114 a Benevento.La storia racconta la vita movimentata del dottor Moulineaux, prestigioso medico parigino, sposato con una donna molto più giovane di lui: la signora Yvonne. Ma il medico è assai donnaiolo e dovrà affrontare numerose peripezie per riuscire a incontrarsi con la sua amante, Margaux Aubin, senza che né sua moglie né il marito di lei vengano a conoscenza della tresca. A questo scopo, il dottore affitterà un appartamento dall’amico Bassinet.