Iltempo.it - "Sarebbe venuta con me alla Gintoneria". Corona imbarazza la Berlinguer

Ladi Milano è al centro delle cronache di queste ore. Il locale dei vip coinvolto anche in un presunto giro di droga e prostituzione è al centro della puntata di E' sempre Cartabianca su Rete4. Ne parla Mauroche si rivolge a Bianca. "Tutti avremmo voluto andare- dichiara Mauro- E leicon me. Se io le avessi proposto di andareleicon me. Lei è pura, io no". Biancaè irremovibile: "Ionon ci sarei voluta andare per niente - replica Bianca- Non ero affatto tentata di andare a bere champagne e gin in quel preciso posto. Io le avrei detto di no. Anche se lei fosse stato con me io non ci avrei messo piede. Quello che hanno fatto nel passato lo trovo molto grave.